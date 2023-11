Bildung: Krisenordner in Schulen zum Thema Antisemitismus erweitert

"Nach den Terrorangriffen gegen Israel und den darauffolgenden antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland ist es besonders wichtig, dass in den Schulenerkannt und gut darauf reagiert wird", sagte der Ansprechpartner für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt, Wolfgang Schneiß.

Der Krisenordner ist eine thematisch geordnete Sammlung von Handlungsleitfäden und Informationen, die den Einrichtungen Hilfestellung im Umgang mit besonders herausfordernden Situationen geben soll. Bislang fielen antisemitische Vorfälle unter die Kategorie verfassungsfeindliche Vorfälle. Nun wurde ein eigenes Kapitel erarbeitet.

