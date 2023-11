Bild-Vize Paul Ronzheimer nennt Baerbocks Worte „wertlos“

„Baerbocks Worte sind nichts wert!“, schreibt Ronzheimer auf X.

Auch dass das Außenministerium nach der UN-Abstimmung selbst lobte, weil Baerbock dafür gesorgt habe, dass die Bundesrepublik „jetzt bei anderen Ländern im Nahen Osten weiterhin Gesprächspartner sein“ könne, stelle ein falsches Verständnis von Diplomatie dar.„Wann lernen wir endlich, dass gerade autoritäre Regime nur auf Stärke reagieren?“, schreibt Ronzheimer.

Wegen Gratis-Mahlzeiten für Israel-Soldaten - Palästina-Aktivisten werfen Mäuse und Ratten in McDonald's-Filialen Propalästinensische Aktivisten sorgen mit einer skurrilen Aktion für Aufsehen in Großbritannien. Weil McDonald's-Filialen in Israel kostenlose Mahlzeiten an israelische Soldaten verteilen, rächten sich die Aktivisten, indem sie kistenweise Mäuse und Ratten in britische Filialen werfen.

