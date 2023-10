BILD-Lagezentrum: Ukraine errichtet neuen Brückenkopf in Cherson

Um mit Inhalten von Drittanbietern zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu findest du

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 04:04 Ukraine: Ein Verletzter nach Angriff auf Cherson +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Krieg gegen die Ukraine - Russland attackiert Ukraine mit KampfdrohnenRussland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg: Ukraine will kein Gas mehr aus Russland an Europa weiterleitenBei den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Awdijiwka gibt es auf russischer Seite viele Verluste geben. Die Ukraine will ab 2025 kein russisches Gas mehr an Europa weiterleiten. Alle News zum Krieg in der Ukraine im Ticker. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 10:06 Ukraine berichtet von Angriffen bei Robotyne +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 10:41 Luftalarm in weiten Teilen der Ukraine +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 11:40 Ukraine verkündet 'erfolgreichen' Schlag gegen russische Luftabwehr auf der Krim +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕