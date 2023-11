Bike Promotion: Der Neustart für den Lausitzring 2018

Als erstes Rennen des Wochenendes stand der BMW S 1000 RR Cup am Samstagnachmittag auf dem Plan. Leider waren am Vormittag zwei kapitale Ölspuren gelegt worden, was einerseits zu Veränderungen im Zeitplan führte und andererseits den einen oder anderen Piloten verunsicherte. Nach intensiver Reinigung mit anschließender Streckenbesichtigung trafen die Organisatoren und hinzugezogenen Fahrer aber die Entscheidung, die Rennen durchzuführen.

Anschließend bestritten die Supersportler ihr erstes Rennen. Die Pace machten hier John Hoj, Sebastian Frotscher und Anders Stegger. Das Trio hatte bereits im Qualifying den Ton angegeben und lieferte sich über die gesamte Distanz einen nervenaufreibenden Kampf, bei dem Anders Stegger in den letzten Runden zurückstecken musste. Mit nur 1,8 Sekunden Rückstand wurde Frotscher Zweiter hinter Hoj. Stegger kam 22 Sekunden danach als Dritter über den Zielstrich.

Den HR Classic Cup, in dem Fahrzeuge bis Baujahr 2003 antreten gewann Rene Liebschner auf einer Yamaha R6 gegen seine 30 Mitstreiter. Das Samstagsprogramm rundete das 2-Stunden-Rennen des German Endurance Cup ab. Als Klassensieger wurden in der Klasse Moto1000 das Team «Der zweite Versuch», in der Klasse Moto600 das dänische Team «Nadines Slaves» und in der Endurance-Klasse die «Bipro Legends» bei der anschließenden Siegerehrung gefeiert.

Der dritte Platz ging an Andreas Peterlik, dem nicht nur Kollans Sturz sondern auch ein technischer Defekt an Erik Thomsens Motorrad in die Karten spielte. Manchmal muss man eben einfach mal Glück haben. Tirsgaard führt nach nun vier Rennen die Gesamtwertung mit 4 Punkten vor Peterlik an. Maik Ziegler holte sich 35 Punkte als bester Advanced-Fahrer vor Andreas Königshaus und Martin Lorasch.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: MX-Strecke am Lausitzring geplantDie EuroSpeedway Verwaltungs GmbH will Ende Mai mit dem Bau einer Motocross Strecke am Lausitzring beginnen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Ab Mittwoch: Superbike-WM-Test auf dem LausitzringDas Meeting der Superbike-WM in Deutschland rückt näher und die Teams beginnen mit der Vorbereitung. Die nächsten zwei Tage testen Honda und Yamaha auf dem Lausitzring.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Motorsport Festival Lausitzring: Die Chance nutzenIn der DTM kommt es bisweilen vor, dass Veranstaltungen, sagen wir, überschaubar frequentiert sind. Die Tribünen sind zum Großteil leer oder nur spärlich gefüllt, der Andrang hält sich in Grenzen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Superbike-WM-Tickets: Sonderaktion am LausitzringDie ersten Tickets für den Superbike-WM-Lauf auf dem Lausitzring (16. - 18. September 2016) sind ab sofort als Weihnachts-Sonderaktion erhältlich, mit freier Platzwahl für alle geöffneten Tribünen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Lausitzring: Der IDM-Zeitplan am FreitagDer erste Tag beim IDM-Saisonauftakt steht ganz im Zeichen der freien Trainings. Lediglich der Suzuki-Cup bestreitet am späten Nachmittag sein erstes Zeittrainig.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Jeremy Seewer: Bester Privatfahrer in der MXGP 2018In seinem ersten Jahr in der Motocross-WM MXGP fährt der Schweizer Jeremy Seewer bereits im exklusiven Club der Top-10-Stars mit. Winkt bereits 2019 ein Werksvertrag?

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕