Bijan Tavassoli kündigt Austritt auf dem Parteitag der Linken an

Bijan Tavassoli hat auf dem Parteitag der Linken in Augsburg seinen Austritt verkündet. Ihm wurde das Mikrofon abgedreht. Was sagt er zum Skandal?Bijan Tavassoli vom Landesverband Hamburg und Martin Schirdewan (l.), Parteivorsitzender und Spitzenkandidat zur Europawahl 2024, auf dem Linke-Parteitag in Augsburg.Herr Tavassoli, die Bühne zu stürmen und politische Aktionen auf der Bühne zu veranstalten, das hat eine gewisse Tradition auf Parteitagen in der Linken.

Wie kam es denn zu Ihrer Rede? Spontan oder geplant? Von Stürmen der Bühne kann nun wirklich nicht die Rede sein. Ich wollte das Demokratiedefizit auf dem Podium deutlich machen: Da verteilt ein Parteivorsitzender die vorderen Listenplätze seit Wochen nach Gutsherrenart, greift sich dabei den Allerersten für sich selbst und lässt sich dafür wie Honecker auf der Tribüne 1989 beklatschen. Ich hingegen wurde als sein Gegenkandidat von Sicherheitskräften aus dem Saal abgeführt.steckt aber in einer schweren Krise, viele Optionen hat Vorsitzender Martin Schirdewan nich





berlinerzeitung » / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Migration und Parteitag: Merz und Wüst sprechen auf NRW-CDU-ParteitagAuf dem Parteitag der NRW-CDU in Hürth werden Friedrich Merz und Hendrik Wüst sprechen. Es wird erwartet, dass sie verschiedene Akzente setzen. Das Thema Migration steht ebenfalls auf der Agenda. NRW-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht keine Misstöne zwischen Wüst und Merz in Migrationsfragen.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Nach Wagenknecht-Austritt: Linke in Aachen atmet aufDas Bild zeigt Politikerin Sahra Wagenknecht.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Parteien: Politikerin Mohamed Ali: Umgang mit Wahl Grund für AustrittOldenburg/Berlin - Der Umgang der Linken-Parteiführung mit dem Ergebnis der Landtagswahl in Hessen hat für Amira Mohamed Ali den letzten Ausschlag

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Nach ihrem Austritt aus der Partei: Ex-Linke lehnen Niederlegung von Bundestagsmandaten abLinksparteichef Schirdewan hat die Linken-Abgeordneten, die sich Sahra Wagenknecht anschließen, aufgefordert, ihre Mandate abzugeben. Diese halten davon nichts.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

'Unmoralisches Verhalten': Gysi unterstellt Wagenknecht nach Austritt FeigheitDer Parteiaustritt von Wagenknecht und ihren Anhänger schlägt hohe Wellen, vor allem unter Ex-Genossen. Es hagelt scharfe Kritik. Der ehemalige Fraktionschef Gysi spricht von 'Feigheit' und 'unmoralischem Verhalten'. Vor allem an einem Punkt stören sich viele Linken-Politiker.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

- Tesla bestätigt Austritt von schädlichen StoffenDie Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide hat den Austritt von Stoffen bei mehreren Umweltvorfällen bedauert.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »