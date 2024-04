Big Sean veröffentlicht Selbsthilfebuch über seinen Kampf gegen Depressionen

Mit Songs wie 'I Know, One Man Can Change the World' war der US-amerikanische Rapper Big Sean (36) bereits vor zehn Jahren weltweit durch die Decke gegangen. Doch der Erfolg brachte offenbar auch seine Schattenseiten mit sich. Im Jahr 2019 sprach der Freund von Jhené Aiko (36) erstmals öffentlich über seinen Kampf gegen Depressionen und Angstzustände. Heute, fünf Jahre später, scheint der Grammy-nominierte Künstler wieder zurück zu seiner psychischen Gesundheit zurückgefunden zu haben.

Mit seinen Fans möchte er nun die Dinge, die er auf seinem bisherigen Weg gelernt hat, teilen. Deshalb feiert er jetzt sein Debüt als Schriftsteller: Sein Selbsthilfebuch 'Go Higher: Five Practices for Purpose, Success, and Inner Peace' (auf Deutsch: 'Steigere dich: Fünf Praktiken für Sinn, Erfolg und inneren Frieden') wird im Oktober dieses Jahres erscheinen

13 süße Katzen, die dir den Sinn des Lebens besser erklären als jedes Selbsthilfebuch

