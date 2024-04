Big N plant Release-Party in Steinhagen

„Ich bin immer noch in Mazedonien“, erklärt Big N alias Nikolaos Simediriadis am Telefon. Von hier aus plant er eine Release-Party für seine neue Single „All Eyez On Me“. Außerdem wird der Wertheraner am Dienstag, 2. April, 25 Jahre alt. Wenn das keine guten Gründe für eine fette Party sind?! Als Ort des Geschehens hat der Wertheraner die Feierbar in Steinhagen auserkoren. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Eigentlich wollte Big N deshalb bereits vor Ostern im Flieger zurück nach Deutschland sitzen. Eigentlich. „Der Flug ging einfach zu früh“, stöhnt Big N, er habe ihn verpasst. Die Vorbereitungen in Deutschland sind derweil in vollem Gange. „Wir haben schon viel vorbereitet. Die Security ist bestellt, und es kommen ein paar Musiker-Kollegen“, berichtet Big N, der zuletzt wegen Drogenbesitzes für Schlagzeilen gesorgt hatte. Die Gästeliste könne er schließlich auch von Mazedonien aus zusammenstelle

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Steinhagen: Schäfer tötete seine Frau nach TrennungIhre Leiche lag verscharrt unter Moos und Ästen in einem Grab im Wald. Für den Mord an seiner Frau wurde ein Schäfer am Freitag in Bielefeld verurteilt

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Brände: Brand in Lagerhalle verursacht Schaden von rund 30.000 EuroSteinhagen (mv) - Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Steinhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Mensch verletzt worden und ein Schaden von rund

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

DSDS-Rapper Big N bucht Party-Location im Kreis Gütersloh und plant ÜberraschungenAm Dienstag wird der aus „DSDS“ bekannte Musiker 25, außerdem erscheint seine neue Single. In den Party-Vorbereitungen passiert eine Panne mit dem Flieger.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

?Press Release?Sinopec FY2023 Annual Results -5-DJ ?Press Release?Sinopec FY2023 Annual Results EQS Newswire / 24/03/2024 / 19:25 UTC+8 Press release (For immediate release) Sinopec Achieved Solid 2023 Operating Results Focus on

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

?Press Release?Sinopec FY2023 Annual Results -4-DJ ?Press Release?Sinopec FY2023 Annual Results EQS Newswire / 24/03/2024 / 19:25 UTC+8 Press release (For immediate release) Sinopec Achieved Solid 2023 Operating Results Focus on

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

?Press Release?Sinopec FY2023 Annual Results -2-DJ ?Press Release?Sinopec FY2023 Annual Results EQS Newswire / 24/03/2024 / 19:25 UTC+8 Press release (For immediate release) Sinopec Achieved Solid 2023 Operating Results Focus on

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »