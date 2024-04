Die Bandbreite der Bierpreise in europäischen Gaststätten ist bemerkenswert: Sie reicht von 2,31 Euro bis fast 10 Euro für einen halben Liter. Doch in welchen Ländern ist Bier am billigsten und in welchen am teuersten?In deutschen Supermärkten war Bier Anfang 2023 mit rund 1,01 Euro am günstigsten in ganz Europa, wie das Vergleichsportal Numbeo herausfand. Aber auch in Kneipen finden Bierliebhaber günstige Angebote. In Madrid und Lissabon kostet der halbe Liter nur drei bzw.

sogar nur 2,50 Euro. Noch günstiger ist Bier nur in Prag, wo es mit 2,31 Euro am billigsten ist. Auch Berlin, obwohl mit durchschnittlich vier Euro für einen halben Liter in der Gastronomie vergleichsweise günstig, liegt im europäischen Vergleich am unteren Ende der Preisskala.Wer dagegen in Reykjavik ist, wird aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, denn dort kostet der halbe Liter im Restaurant stolze 9,53 Euro. Damit liegt Island am anderen Ende der Preisskal

