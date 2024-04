Bielefelder und Gütersloher Restaurants kämpfen um den 'Goldenen Teller'

Eine Woche lang haben sich zwei Bielefelder und zwei Gütersloher Restaurants dem großen Gastro-Wettkampf bei der Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ gestellt. Nach dem Finale am Freitag steht jetzt fest, wer künftig den begehrten „Goldenen Teller“ bei sich ausstellen darf: Rafael Kucharski und Beka Badurashvili vom „elf84“ holten den Sieg in die Dalkestadt und sind nun um 3.000 Euro reicher.

Gedreht wurde bereits Anfang des Jahres - die Ausstrahlung der Kabel-Eins-Sendung folgte in dieser Woche. Das Konzept hinter dem Format, das es mittlerweile seit mehr als zehn Jahren gibt, ist nach wie vor gleich: Jede Woche treten mehrere Restaurantbesitzer gegeneinander an, um das beste Lokal ihrer Region zu finden. Sie bewerten sich nicht nur gegenseitig, sondern werden auch von TV-Koch Mike Süsser auf dem Prüfstand gestellt. Seine Punkte können am Ende der Woche ausschlaggebend sei

