Bielefeld'deki bir mülk sahibi, gayrimenkul vergi değerinin tespitine itiraz ediyor

Werner Westerfeld, bir Bielefeld mahallesi olan Schildesche'deki küçük bir mülk sahibi, yüksek kira raporlarından rahatsız. "Pratik olarak tüm ev sahiplerinin sömürücü olarak gösterildiğini" söylüyor. Ancak onu gerçekten sinirlendiren, bir süre önce evine gelen "Gayrimenkul Vergi Değerinin Tespitine İlişkin Bildirim"dir. Bielefeld-Innenstadt Vergi Dairesi'nin yazısı, mülkünün değerini 75.000 Euro olarak belirler ve bunun nasıl hesaplandığını ayrıntılı bir şekilde açıklar.

Werner Westerfeld (isim değiştirildi) için mektup basitçe bir "skandal" ortaya koyuyor. Vergi Dairesi'nin hesaplamalarının temelini birkaç temel veri oluşturur: İlk olarak, inşa yılı, geriye kalan kullanım süresini belirler - bu durumda, 1952'de inşa edilen daire için minimum geriye kalan kullanım süresi 24 yıl olarak kabul edilir

:

NDR: Theaterneubau: Mehrheit der Bürgerschaft stimmt für Kosten von 208 Millionen EuroEine Mehrheit der Bürgerschaft hat einem Grundsatzbeschluss zur Realisierung des Theaterneubaus zugestimmt. Der Neubau darf mindestens 208 Millionen Euro kosten und beinhaltet auch weitere Millionen für die technische Ausstattung und Betriebskosten. Die finale Investitionsentscheidung ist gefallen.

DERSPİEGEL: GDL will Arbeitszeit für Lokführer verkürzenDie Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) fordert eine Verkürzung der Arbeitszeit für Lokführer von 38 auf 35 Stunden. Außerdem sollen die Gehälter um 555 Euro pro Monat steigen und Azubis mehr bekommen. Die Bahn bietet eine Lohnerhöhung von elf Prozent sowie einen Inflationsausgleich von 2850 Euro an, will die Arbeitszeit jedoch nicht verkürzen. Die Verhandlungen sind durch einen überraschenden Ausstand der Gewerkschaft unterbrochen worden.

TAZGEZWİTSCHER: Finanzierung des BAMF: 87 Millionen zu wenig für Asyl-ITDas Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) soll für das kommende Jahr rund 70 Millionen Euro bei IT-Projekten kürzen. Statt dem von der Behörde angemeldeten Finanzbedarf von 124,8 Millionen soll sie nach dem Willen des Bundesinnenministeriums nur 37,8 Millionen Euro für die entsprechenden Bereiche ausgeben dürfen.

WESERKURİER: Gewerkschaftstag in Bremen: NGG fordert höhere LöhneDie NGG mahnt an, dass selbst 14 Euro Mindestlohn nicht reichen, um im Alter vor Armut sicher zu sein.

TAZGEZWİTSCHER: Grundsatzurteil zu Haushalt: Fettes Minus für den KlimaschutzGrundsatzurteil zu Haushalt: Fettes Minus für den Klimaschutz 👉 60 Milliarden Euro ungenutzter Coronagelder wurden in den Klimafonds verschoben. Das Bundesverfassungsgericht erklärt das für rechtswidrig. 🔗 Hier lesen

COMPUTERBASE: KTC M27P20 Pro im Test: Günstiger 4K160-Mini-LED-Monitor sticht die Konkurrenz ausMini-LED-Display mit UHD-Auflösung, Local Dimming, 160 Hz, 1.000 cd/m² und FreeSync für weniger als 700 Euro: Der KTC M27P20 Pro liefert ab.

