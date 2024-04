Bielefeld'de 20.000 metrekarelik arazi tekrar şehir tarafından satın alındı

Bielefeld . 20.000 Quadratmeter bestes Bauland befinden sich wieder im alleinigen Besitz der Stadt. Die große Brache an der Greifswalder Straße in Stieghorst kehrt damit auf den Immobilien-Markt der Möglichkeiten nach zehn Jahren der Stagnation.

Zwar bloß ein Richtwert, doch teures Bauland kombiniert mit gestiegenen Baukosten sowie gestiegenen Zinsen, „wir sprechen hier von einer 3 vor dem Komma“, sagt Bültmann, das seien nicht gerade die besten Rahmenbedingungen für Investoren.

