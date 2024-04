Biden fordert von Netanjahu Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten im Gaza-Krieg

US-Präsident Joe Biden (81) forderte am Donnerstag vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (74) „konkrete“ und „unverzügliche“ Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten im Gaza-Krieg . Nach Angaben des Weißen Hauses erklärte Biden bei einem Telefonat mit Netanjahu am Donnerstag, dass der weitere US-Kurs in dem Konflikt vom „unverzüglichen Handeln“ Israels zum Schutz von Zivilisten und humanitären Helfern im Gazastreifen abhänge.

Heißt: Wenn Netanjahu Zivilisten nicht besser schützen kann, könnten die USA ihre Unterstützung für Israel streichen. Biden bezog sich damitAufstockung der humanitären Hilfe Es war das erste Telefongespräch zwischen Biden und Netanjahu seit dem Vorfall und jetzt zeigte es offenbar Wirkung: Die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen wird deutlich aufgestockt.wird „vorübergehend“ Hilfslieferungen in den Gazastreifen über den Grenzübergang Erez und den Hafen von Aschdod erlaube

