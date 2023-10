Bicakcic: 'Meine Rolle ist es, ein Leader zu sein'

Der 33-jährige Heimkehrer, nach nur einer Trainingseinheit auf Anhieb eingewechselt, gibt sich trotz der ernüchternden ersten Eindrücke kämpferisch."Wenn ich keine Hoffnung hätte, wäre ich nicht hierhergekommen. Aber es wird auch nicht reichen, dazusitzen und zu hoffen. Wir müssen hart arbeiten an den offensichtlichen Problemen - als Mannschaft, und auch jeder für sich selbst. Aber ich glaube an die Eintracht.

Klar ist: Er sieht sich von Beginn an mit einem Führungsauftrag versehen:"Ich will meine Erfahrung, meine Präsenz hier einbringen. Meine Rolle ist es, voranzugehen und ein Leader zu sein." Um das angesichts von bereits sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer unmöglich erscheinende, den Klassenerhalt, möglich zu machen."Ich habe in Hoffenheim alle Szenarien erlebt, von der Champions League, bis zum Abstiegskampf.

Moto2: Die Stimmen vom PodiumIch bin sehr sehr glücklich! Das Rennen heute war wirklich schwierig, was an den Bedingungen und an der Temperatur lag. Weil ich es gewonnen habe, freue ich mich sehr. Dieser Sieg ist für meine Mutter und für meine Schwester. Ich liebe euch. Das war heute eher ein Kampf mit dem Dritten als mit dem Ersten. Mehr war heute nicht drin, aber das sind wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft. Das Team arbeitet in dieser schwierigen Phase der Saison richtig gut. Wir sind bereit für den Kampf in Malaysia. Heute bin ich sehr glücklich! Das ist mein Heimrennen und ich habe es auf dem Podium abgeschlossen. Voriges Jahr hat das ja nicht geklappt. Da habe ich das Rennen nicht mal beendet. In diesem Jahr habe ich schwer für diesen Podiumsplatz gekämpft. Ich freue mich sehr. Vielen Dank an meine Fans für die Unterstützung, auch an mein Team und meine Sponsoren. Vielen Dank an ganz Thailand! Im Kampf um Platz fünf setzt sich Ai Ogura gegen Marcos Ramirez und Albert Arenas durch. Alonso Lopez wird Achter, gefolgt von Izan Guevara und Manuel Gonzalez. Aron Canet kommt nach seinen beiden Long-Lap-Strafen als Elfter ins Ziel. Die weiteren WM-Punkteränge gehen an Dennis Foggia, Jeremy Alcoba, Sam Lowes und Darryn Binder. Somit sammelt IntactGP einen WM-Punkt. Lukas Tulovic war an der 19. Stelle, aber in der letzten Runde ist der Deutsche noch gestürzt. Er wird als 23. und Letzter gewertet. Weiterlesen ⮕

