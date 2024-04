BibisBeautyPalace meldet sich nach Monaten auf Instagram zurück

(31) hat sich am 2. April 2024 nach mehreren Monaten erneut auf Instagram zurückgemeldet und informiert ihre Followerinnen und Follower darüber, welche Inhalte sie ihnen künftig näherbringen möchte. Heinicke, die mit dem YouTube-Kanal 'BibisBeautyPalace' berühmt wurde, hatte sich zum Jahreswechsel erstmals nach rund 20-monatiger Funkstille wieder auf der Plattform an ihre Fans gewandt.

Es sei 'so schön und so verrückt gleichzeitig', die aktuelle Story für ihre Follower aufzunehmen, erzählt Heinicke in einem der nun veröffentlichten Clips. Die 31-Jährige erklärt, warum es seit ihrem Beitrag aus dem Januar wieder still um sie geworden war

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bibisbeautypalace: Bianca Heinicke meldet sich nach Pause bei FansBianca Heinicke bekannt als „Bibisbeautypalace“, meldet sich persönlich bei ihren Fans über Instagram und erklärt, wie es nun für sie weitergeht.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Facebook, Instagram, Threads, YouTube und weitere Dienste gestörtDienstagnachmittag waren verschiedene Dienste von Meta gestört. Die Probleme gingen offenbar vom Facebook-Login aus. Auch YouTube meldet Probleme.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

BYDs Gewinneinbruch löst heftigsten Aktiensturz seit Monaten aus!Schockwellen durchziehen Chinas Elektroautomarkt: BYD, der größte Hersteller des Landes, verfehlt die Gewinnerwartungen.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Tochter Lina ist seit Monaten vermisst - dieses Ritual gibt Mutter KraftSeit über einem halben Jahr ist Lina verschwunden. Seitdem durchlebt ihre Mutter Schreckliches. Dieses Ritual hilft Fanny, den Mut nicht zu verlieren.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Das heiß erwartete MMORPG Throne and Liberty sendet nach 6 Monaten ein Lebenszeichen auf SteamBald schon könnte ein neuer technischer Test des langersehnten MMORPGs Throne and Liberty anstehen. Zumindest gibt es erste Hinweise darauf.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Weil Geld für Miete nicht reicht, lebt Rentner seit sechs Monaten am FlughafenArnaldo (83) lebt seit sechs Monaten am Flughafen Bologna und sorgt damit für Schlagzeilen. Er hat sich für dieses ungewöhnliche Zuhause entschieden, da er sich die Miete für eine Wohnung nicht mehr leisten kann.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »