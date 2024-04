Biathlon-Olympiasieger Peppe Femling beendet seine Karriere

Der Biathlon-Olympiasieger Peppe Femling hat seine Karriere beendet und nun seine Pläne für die nähere Zukunft bekannt gegeben. Östersund – Die Biathlon-Saison 2023/24 ist in den Büchern und mehrere Athletinnen und Athleten beendeten mit dem letzten Rennen ihre Karriere, unter anderem der. Ein weiterer namhafter Athlet, der seine Skier an den Nagel hing, ist Peppe Femling. Der Schwede verabschiedete sich beim letzten Weltcup im kanadischen Canmore.

„Der Rücktritt war keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe. Nach der Saison 2021/22 habe ich mir erste Gedanken über mein Karriereende gemacht und gemerkt, dass es auch ein Leben nach dem Biathlon gibt. Ich habe die Zeit als Athlet wirklich genossen, doch insbesondere in den letzten Wochen ist mir bewusst geworden, dass es an der Zeit ist, aufzuhören. Ich habe immer mein Bestes gegeben und freue mich nun auf alles, was die Zukunft mit sich bringen wird“, sagte der 32-Jährige in einem Interview mit der IB

