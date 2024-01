Beziehungen mit Narzissten: Wie man den Absprung schafft

Du bist mit einer narzisstischen Person zusammen, aber das tut dir nicht mehr gut? Beziehungen mit Narzissten können toxisch sein. Die Trennung ist oft nicht leicht. Diese Schritte musst du gehen, um endgültig den Absprung zu schaffen und Schluss zu machen.Sie denken nur an sich selbst, es fehlt an Mitgefühl und ihnen geht es stets nur um Anerkennung: Diese Merkmale sind typisch für Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.

Emotional einseitige Beziehungen könnenwirken und auslaugen. Echte Narzissten und Narzisstinnen sind nicht oder kaum in der Lage, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Es dreht sich alles um das Ich. Die Beziehungsfähigkeit ist gestör





Emotionale Abhängigkeit in BeziehungenWir alle brauchen Beziehungen und Liebe in unserem Leben. Wer aber sein Glück komplett in die Hände eines anderen Menschen legt, ist emotional abhängig. Woran du erkennst, ob du an emotionaler Abhängigkeit leidest und wie du sie überwinden kannst.

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

