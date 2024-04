Beyoncé veröffentlicht Killer-Version von Paul McCartneys 'Blackbird'

05.04.2024 15:12:00

Beyoncé hat auf ihrem neuen Album 'Cowboy Carter' eine Version von Paul McCartneys Song 'Blackbird' veröffentlicht. Der Song passt perfekt in das Country- und Folk-Stil-Album und ist an zweiter Stelle zu hören. McCartney hatte den Song 1968 für das 'White Album' der Beatles komponiert, um die Bürgerrechtsbewegung in den USA zu ehren.