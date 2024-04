Beyoncé erobert mit neuer Platte die deutschen Charts

Beyoncé startet mit ihrer neuen Platte durch und holt sich zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren die Nummer eins der deutschen Charts. Beyoncé (42) gehört ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Sängerinnen der letzten Jahrzehnte. In den Offiziellen Deutschen Album-, ermittelt von GfK Entertainment, konnte sie sich in den letzten zwei Dekaden allerdings nicht den Thron sichern.

Mit ihrer neuen Platte "Cowboy Carter" landet sie erstmals seit ihrem Solo-Debüt "Dangerously in Love" - aus dem Jahr 2003 - wieder an der Spitze. Es ist bei den Alben die insgesamt dritte Nummer eins Beyoncés in Deutschland. Zuvor gelang der Ehefrau des US-Rappers und Hip-Hop-Moguls Jay-Z (54) der Sprung ganz nach vorne bereits 2001 - damals noch mit ihrer ehemaligen Girlgroup Destiny's Child und dem Album "Survivor". Die Sängerin Maite Kelly (44) kann sich unterdessen in dieser Woche mit ihrem Longplayer "Nur Liebe" neu auf der Zwei platziere

Beyoncé Platte Nummer Eins Deutsche Charts Cowboy Carter Musik

