Beyoncé erobert mit 'Cowboy Carter' die Spitze der deutschen Album-Charts

Mit ' Cowboy Carter ' Beyoncé (42) gehört ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Sängerinnen der letzten Jahrzehnte. In den Offiziellen Deutschen Album-Charts , ermittelt von GfK Entertainment, konnte sie sich in den letzten zwei Dekaden allerdings nicht den Thron sichern. Mit ihrer neuen Platte ' Cowboy Carter ' landet sie erstmals seit ihrem Solo-Debüt 'Dangerously in Love' - aus dem Jahr 2003 - wieder an der Spitze. Es ist bei den Alben die insgesamt dritte Nummer eins Beyoncé s in Deutschland .

Zuvor gelang der Ehefrau des US-Rappers und Hip-Hop-Moguls Jay-Z (54) der Sprung ganz nach vorne bereits 2001 - damals noch mit ihrer ehemaligen Girlgroup Destiny's Child und dem Album 'Survivor'.Die Sängerin Maite Kelly (44) kann sich unterdessen in dieser Woche mit ihrem Longplayer 'Nur Liebe' neu auf der Zwei platzieren. Project Pitchfork landen mit 'Elysium' frisch auf der Drei und Sum 41 schaffen mit 'Heaven :x: Hell' den Neueinstieg auf Rang vie

