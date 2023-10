Bewusstlose Kiterin stirbt nach Unfall in St. Peter-Ording

Passanten haben am Sonntagnachmittag in St. Peter-Ording auf Höhe des Strandcafés Silbermöwe eine bewusstlose Frau gefunden. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten die Finder sofort die Rettungskräfte und begannen mit einer Reanimation der 28-Jährigen, die von den kurz darauf eintreffenden Helfern fortgesetzt wurde.stammende Frau wurde noch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, verstarb aber kurz darauf.

Beim Kitesurfen steht man auf einer Art kleinem Surfbrett und lässt sich dabei von einem Lenkdrachen übers Wasser ziehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor die Kiterin offenbar die Kontrolle über ihr Board. Zunächst habe sie noch versucht, aus eigener Kraft, ohne Board, an Land zu schwimmen.

