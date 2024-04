Bewegung in der Tabelle der Westfalenliga

In der Westfalenliga gibt es trotz 8 Spielen und 20 Toren kaum Bewegung in der Tabelle. Lediglich der TuS Haltern kämpft sich auf den Abstiegsplätzen nach oben. In der Bezirksliga hingegen gab es 47 Tore an einem Spieltag.