Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk

Um kurz vor Ladenschluss gegen 22.45 Uhr betraten die späteren Täter den Kiosk. „Einer der Täter bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf“, so ein Polizeisprecher. Beide sind etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, sie waren komplett schwarz bekleidet, einer trug eine dunkle Maske mit roten Applikationen, der andere eine Skihaube und Basecap.

Der Angestellte, der unverletzt blieb, hatte nach dem Überfall die Polizei gerufen. Mittlerweile ermittelt das örtliche Raubdezernat (LKA 184) in dem Fall. Die Beamten suchen Zeugen. Hinweise an: Tel. (040) 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)

