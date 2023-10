Bettina Böttinger beim 'Kölner Treff': So lief ihr Abschied

30.10.2023 15:15:00 / Herkunft: rponline

Nach 17 Jahren hat Bettina Böttinger am Freitagabend zum letzten Mal den „Kölner Treff“ im WDR moderiert. Ihre Abschiedssendung nutzte die 67-Jährige auch für eine Botschaft an alle Jüdinnen und Juden in Deutschland.