Betrug mit Sozialleistungen: Kriminellen Clans wird es zu einfach gemacht

Immer wieder sorgen spektakuläre Fälle von Betrug mit Sozialleistungen für Aufsehen. Oliver Huth, Vorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen , prangert Lücken im Gesetz an. Sie würden es zum Beispiel kriminellen Clans zu einfach machen.

FOCUS online: Herr Huth, zuletzt machte ein Deutsch-Nigerianer aus Dortmund Schlagzeilen, weil er als Vater von 24 Kindern unterschiedlicher Frauen aus seinem Heimatland aufgetreten ist und geschätzt 1,5 Millionen Euro im Jahr aus den Sozial- und Familienkassen einstreicht. Warum ist das kein Betrug?Gerade diesen Fall muss man sich differenziert anschauen. Die Anerkennung der Vaterschaft dient laut dem Gesetzgeber normalerweise dazu, eine emotionale Bindung zum Kind aufzubauen. Gerade das Wohl der Familie und der Aufbau einer behüteten Struktur sind durch das Grundgesetz besonders geschützt. Bei 24 Nachkommen kann dies nicht funktioniere

Betrug mit Sozialleistungen: Vorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter prangert Lücken im Gesetz anImmer wieder sorgen spektakuläre Fälle von Betrug mit Sozialleistungen für Aufsehen. Oliver Huth, Vorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen, prangert Lücken im Gesetz an. Sie würden es zum Beispiel kriminellen Clans zu einfach machen., weil er als Vater von 24 Kindern unterschiedlicher Frauen aus seinem Heimatland aufgetreten ist und geschätzt 1,5 Millionen Euro im Jahr aus den Sozial- und Familienkassen einstreicht. Warum ist das kein Betrug?Gerade diesen Fall muss man sich differenziert anschauen. Die Anerkennung der Vaterschaft dient laut dem Gesetzgeber normalerweise dazu, eine emotionale Bindung zum Kind aufzubauen. Gerade das Wohl der Familie und der Aufbau einer behüteten Struktur sind durch das Grundgesetz besonders geschützt. Bei 24 Nachkommen kann dies nicht funktionieren. Hier liegt ja der Verdacht nahe, dass dieser Mann mit der Masche nur Geld abkassieren will

