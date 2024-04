Besucherzahlen in den Parks und Schlössern der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten erholen sich nach der Pandemie

Die Besucherzahlen in den Parks und Schlösser n der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten haben sich nach der Corona-Pandemie deutlich erholt. Im vergangenen Jahr hätten rund 1,3 Millionen Menschen die Schlösser besucht, erklärte der Generaldirektor der Stiftung, Marin Vogtherr, am Freitag. Das seien etwa 200.000 Besucher mehr als 2022. Dennoch liege man unter dem Niveau vor der Pandemie, ergänzte Vogtherr.

Erstmals seit der Pandemie war der Betrieb der Schlösser 2023 wieder ohne Einschränkungen möglich. Die Besucherzahl in den Gärten und Parks lässt sich nach Angaben des Generaldirektors nur schwer schätzen

