Besuch von Minister Magnus Jung im Kreiskrankenhaus St. Ingbert

Besuch in der Akutgeriatrie des Kreiskrankenhaus es (von links): Elke Gries (Chefärztin Altersmedizin), Linda Merkel (Pflege), Minister Magnus Jung, Dr. Claudia Meyer-Lang (Ärztliche Direktorin), Landrat Theophol Gallo und Simon Brixius ( Minister ium). Aktuelle Themen der Krankenhausreform und die zukünftige Weiterentwicklung des Gesundheit sstandortes standen im Mittelpunkt des Besuch s von Magnus Jung, Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit im Kreiskrankenhaus St. Ingbert.

Aufgrund der weiterhin herausfordernden Zeiten für die Krankenhäuser erklärte Jung gleich zu Beginn, dass er mit seinem Besuch bewusst ein positives Signal aussenden wolle. „Wir sehen hier die positive Entwicklung der letzten Jahre“, sagte der Minister bei der Auftaktrunde mit der Krankenhausleitung und weiteren Vertreterinnen und Vertretern aus dem Krankenhaus und der Kreisverwaltun

