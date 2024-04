Bestzeit im ersten Training zum Japan-GP, keine Zeit im zweiten: Der dreifache F1-Champion Max Verstappen hätte gerne mehr Runden gedreht und sagt, womit die Fans nun rechnen dürfen.

Und wieder einmal spielt das berüchtigt launische Suzuka-Wetter den Formel-1-Piloten ein paar Streiche: Bei wechselhaften Bedingungen, immer wieder mit Regen, hat WM-Leader Max Verstappen (26) im ersten Training zum Traditions-GP von Japan Bestzeit erzielt, im zweiten ist der 56-fache GP-Sieger ohne Zeit geblieben, wie einige seiner Kollegen. Verstappen, Suzuka-Sieger 2022 und 2023, sagt trotz eines durchwachsenen Tages in Japan: «Ein guter Start für uns. Die Fahrzeugbalance war von Anfang an in Ordnung, das ist immer ein solider Beginn. Aber es bestätigt sich hier, was sich an den vergangenen GP-Wochenenden gezeigt hat – das Feld liegt dichter beisammen als vor einem Jahr.» «Im zweiten Training war nicht viel zu mache

Japan-GP Training

