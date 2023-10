Bestattungsinstitut eröffnet Zweigstelle in Friedberg

Im Jahr 2021 hat Stefan Böhm mit seinem Bestattungsinstitut einen Schritt ins Wittelsbacher Land gewagt. Heute verkündet er stolz: „Wir haben Fuß gefasst!“ Seit Jahren begleitet der Unternehmer mitam Hauptsitz in Augsburg-Göggingen Trauernde nach dem Tod eines geliebten Menschen.

Von der hygienischen Versorgung bis hin zur gewählten Bestattungsart übernehmen Bühler und Kleist alle notwendigen Schritte auf dem letzten Weg der Verstorbenen. Durch ihre professionelle und gleichzeitig einfühlsame Arbeitsweise tragen sie dazu bei, dass Angehörige sich in dieser schweren Zeit gut aufgehoben und begleitet fühlen. Der Abschied kann so bewusst und uneingeschränkt erfolgen und hilft bei der Trauerbewältigung.

Gemeinsam mit den Hinterbliebenen gestaltet das Team von Bestattungen Böhm einen würdevollen Rahmen für die Abschiedszeremonie – gerne auch mit einer individuellen Rede. Böhm selbst versteht es als langjähriger Trauerredner, die verstorbenen Menschen mit wohl gewählten, persönlichen Worten zu würdigen.Auch in Sachen Bestattungsvorsorge steht der Experte mit Rat und Tat zur Seite. headtopics.com

Münzen erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und sind für viele Sammler wertvolle Schätze. Die richtige Pflege und Aufbewahrung dieser metallenen Zeugen der Geschichte ist essenziell, um ihren Wert und Glanz zu erhalten.

Stefan Bradl als Ersatzfahrer für Honda: Wettbewerbsvorteil oder Verzerrung?Stefan Bradl hat als Ersatzfahrer für den verletzten Marc Márquez nicht nur gute Ergebnisse erzielt, sondern auch die Honda RC213V verbessert. Dies führte zu Diskussionen über Wettbewerbsverzerrung und einen Vorteil für Honda.

„Erkan & Stefan": TV-Comeback im Reality-TVDas Kult-Duo John Friedmann und Florian Simbeck tritt in einer Reality-Show auf und zieht ins „Forsthaus Rampensau". Sie treten als John und Florian auf und müssen sich mit 16 Mitbewohnern in einem Selbstversorgerhaus beweisen.

