Bestattung von Armita Garawand: Iranische Menschenrechtsaktivistin Sotoudeh bei Trauerfeier festgenommen

bei der Bestattung von Armita Garawand festgenommen worden, die nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der Sittenpolizei ins Krankenhaus eingeliefert worden und später gestorben war. Sotoudehs Mann Resa Chandan sagte der Nachrichtenagnetur AFP, seine Frau sei am Sonntag bei der Trauerfeier zusammen mit »zahlreichen weiteren Teilnehmern« festgenommen worden. Dabei sei die 60-Jährige »brutal geschlagen« worden.

Nach Angaben der Behörden war die junge Frau in der U-Bahn ohnmächtig geworden. Menschenrechtsaktivisten zufolge wurde sie von der Sittenpolizei angegriffen und schwer verletzt, weil sie kein Kopftuch trug. In Onlinenetzwerken veröffentlichte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie die junge Frau bewusstlos und ohne Kopfbedeckung aus der U-Bahn getragen wurde.im September 2022.

Bundesaußenministerin äußert sich zum Tod der iranischen Jugendlichen Armita GarawandDie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zeigt sich erschüttert über den Tod der 16-jährigen Armita Garawand. Sie kritisiert die Brutalität des Regimes im Iran und betont die Bedeutung der Jugend und Frauen für die Zukunft des Landes. Weiterlesen ⮕

Iranerin Armita Garawand in Teheran beigesetztDie junge Iranerin Armita Garawand, deren Schicksal weltweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist in Teheran beigesetzt worden. Die Schülerin sei am Sonntag in der Hauptstadt beerdigt worden, berichtet das Nachrichtenportal «Eslahatnews» auf Telegram. Weiterlesen ⮕

Polizei übertrifft Trauergäste bei Beisetzung von Armita GarawandBei der Beisetzung von Armita Garawand in Teheran überstieg die Zahl der Polizisten die der Trauergäste. Garawand wurde von Beamten der Religionspolizei schwer misshandelt, weil sie kein Kopftuch trug. Ihr Tod erinnert an den Tod von Mahsa Amini, der Massenproteste auslöste. Die iranische Bevölkerung ist jedoch aufgrund des Gaza-Krieges abgelenkt und es wird erwartet, dass der Tod von Armita keine neuen Proteste auslöst. Weiterlesen ⮕

Baerbock über den Tod der iranischen Schülerin: 'Die Brutalität des Regimes hat ihre Zukunft geraubt'Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock äußerte sich bestürzt über den Tod der 16-jährigen iranischen Schülerin Armita Garawand. Sie betonte, dass die Zukunft Irans seine Jugend und Frauen seien und dass das Regime ihren Drang nach Freiheit nicht unterdrücken könne. Garawand starb nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der Moralpolizei in Teheran, weil sie kein Kopftuch trug. Weiterlesen ⮕

Armita, leb wohlDie Jugendliche Armita Garawand, deren Schicksal weltweit für Schlagzeilen sorgte, ist in Teheran beigesetzt worden. Sie war vor einem Monat gestürzt und ins Koma gefallen, mutmaßlich nach einer Konfrontation mit Irans Sittenpolizei. Staatsmedien propagieren eine andere Version. Weiterlesen ⮕

„Armita, leb wohl“: Iranische Jugendliche nach Konfrontation mit Sittenpolizei gestorbenDie junge Iranerin Armita Garawand, die vor einem Monat nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit den islamischen Sittenwächtern ins Koma gefallen war, wurde in Teheran beigesetzt. Staatsmedien propagieren eine andere Version und geben niedrigen Blutdruck als Todesursache an. Weiterlesen ⮕