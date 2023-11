Besser als Tages- und Festgeld? Alles was Sie über Geldmarkt-ETFs wissen müssen

Dieser Text stammt von einem Expert aus dem FOCUS online EXPERTS Circle. Unsere Experts verfügen über hohes Fachwissen in ihrem Themenbereich und sind nicht Teil der Redaktion.Der sogenannte Geldmarkt ist ein Teilsegment des Anleihenmarktes. Der Geldmarkt umfasst sehr kurzfristige Kredite und Anleihen von bonitätsstarken Banken, Unternehmen und Staaten. Geldmarkt-ETFs bilden den Geldmarktzins ab, welcher nah am Einlagensatz der EZB liegt.

Geldmarkt-ETFs werden – wie jeder andere ETF auch – börsengehandelt und sind somit sehr liquide. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Geldmarkt-ETFs: Geldmarkt-ETFs, die einen Anleihen-Index abbilden, und Geldmarkt-ETFs, die einen Referenzzinssatz abbilden. Bei Ersteren sind sehr kurzlaufende Staats- und/oder Unternehmensanleihen enthalten und bei Zweiteren wird in der Regel der Referenzzinssatz EONIA (Euro Overnight Index Average) bzw. €STR (Euro Short Term Rate) abgebildet.

Auch bei kurzfristigen Sparzielen, bei denen Anleger:innen keine oder nur geringe Schwankungsrisiken in Kauf nehmen möchten, können Geldmarkt-ETFs eine gute Alternative zu Tages- und Festgeldanlagen sein.

Möchte man einen höheren Geldbetrag parken, bevor man diesen beispielsweise über mehrere Monate stückchenweise in Aktien-ETFs investiert, können Geldmarkt-ETFs ebenfalls eine Option sein. Im Gegensatz zu Bankguthaben ist das Kapital im Geldmarkt-ETF als Sondervermögen geschützt und so können auch Beträge über 100.000 € (Grenze der Einlagensicherung bei Bankguthaben) bedenkenloser investiert werden.

