Besorgniserregender Trend: Verletzungs- und Sterberisiko für Rettungssanitäter in der Ukraine dreimal höher

Das WHO - Überwachungssystem für Angriffe auf die Gesundheitsversorgung (Surveillance System for Attacks on Health Care /SSA) in der Ukraine hat einen besorgniserregenden neuen Trend aufgezeigt: Das Verletzungs- und Sterberisiko für Rettungssanitäter und anderes Personal im Krankentransport ist demnach dreimal so hoch wie das anderer Beschäftigter im Gesundheitswesen, wie die Weltgesundheitsorganisation am Donnerstag mitteilte.

„Viele Notfallteams geraten entweder auf dem Weg zu einem Einsatz oder an ihrem Standort unter Beschuss. Vier unserer Mitarbeiter wurden bereits getötet und 12 Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert“, wird Halyna Saldan, Leiterin des Zentrums für medizinische Notfallversorgung und Katastrophenmedizin der staatlichen Regionalverwaltung von Cherson, zitiert

