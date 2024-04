Besetzung der „Traumschiff“-Reihe zu Ostern bekannt gegeben

Die Besetzung der „Traumschiff“-Reihe sorgt immer wieder für Kritik. Jetzt ist bekannt, wer an Ostern an der Seite von Florian Silbereisen zu sehen ist – inklusive erster Bilder.Ein neues Gesicht an Bord der MS Amadea: Der Trainee Oliver Sander (Maximilian Gehrlinger) soll auf der Reise viel von der organisierten Hanna Liebhold (Barbara Wussow) lernen. Ob der Schauspieler in Zukunft fester Bestandteil der Besatzung bleibt? © ZDF/ Dirk BartlingAuch in der Osterfolge hat Dr.

Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) wieder zu tun. Kerstin Martensen, die von Simone Thomalla gespielt wird, trägt eine Fußorthese und muss an Krücken gehen. Auch Barbara Wussow als Hanna Liebhold ist wie immer mit von der Partie. © ZDF/ Dirk BartlingKerstin Martensen (Simone Thomalla) hofft, dass die Reise eine heilende Wirkung auf ihren trauernden Neffen Jonah (Mika Tritto) ha

tzmuenchen / 🏆 41. in DE

„Traumschiff“-Trailer: Das erlebt Florian Silbereisen als Kapitän an OsternKai Pflaume, Udo Jürgens, Helene Fischer, Sarah Engels und Joko Winterscheidt: Diese Stars haben bereits Gastrollen beim ZDF-Traumschiff übernommen. Einer der ersten Schlagerstars, die auf dem Schiff eine Kabine bezogen haben, war Udo Jürgens. In der Neujahrsfolge 1991 spielte er sich selbst.

