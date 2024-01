Beschwerde über Beschwerden bei David Lloyd Meridian

Beschwerde über Beschwerden. Das Management der fünf Hamburger Luxus-Wellnesstempel David Lloyd Meridian steht unter massiver Kritik. Die MOPO hatte über Vorwürfe berichtet, dass das Studio Alstertal „rott und marode“ sei. Eine Überprüfung durch das Gesundheitsamt hat inzwischen zu Tage gebracht, dass die Vorwürfe berechtigt waren. Außerdem zeigt sich, dass Alstertal kein Einzelfall zu sein scheint. Auch Kunden der Studios Wandsbek und Eppendorf berichten von eklatanten Mängeln.

„Premium sind hier nur noch die Preise“, so ein Mitglied. Was die Kunden der MOPO schildern, klingt dramatisch. Beschwerden über Beschwerden. Das Management der fünf Hamburger Luxus-Wellnesstempel David Lloyd Meridian steht unter massiver Kritik.Eine Überprüfung durch das Gesundheitsamt hat inzwischen zu Tage gebracht, dass die Vorwürfe berechtigt waren. Außerdem zeigt sich, dass die Filiale in Poppenbüttel kein Einzelfall zu sein scheint. Auch Kunden der Studios in Wandsbek und Hoheluft-West berichten von eklatanten Mängeln. „Premium ist hier nur noch der Preis“, so ein Mitglied





mopo » / 🏆 75. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ralf Schumacher im ausführlichen ZukunftsgesprächRalf Schumacher spricht im Interview auf der DTM-Website über die erste Saison der Rennserie unter ADAC-Flagge, die Elektrifizierung des GT-Sports, seinen Sohn David Schumacher und die Zukunft.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Unterführung am Wandsbeker Bahnhof steht unter WasserIn der Unterführung am stillgelegten Wandsbeker Bahnhof steht seit Wochen das Wasser. Hunderte Schüler müssen täglich durch kniehohes Wasser waten.

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Israelische Streitkräfte entdecken größtes Hamas-Tunnelsystem im GazastreifenBei ihrem Militäreinsatz im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge das größte Tunnelsystem der islamistischen Hamas freigelegt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin begann eine mehrtägige Reise in die Region, um die militärische Lage im Nahen Osten zu erörtern.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

25 Jahre Euro: So steht es um das Projekt 'digitaler Euro' der EZBDie Europäische Zentralbank sieht sich im Zahlungsverkehr mit der Digitalisierung konfrontiert. 2021 hat sie das Projekt 'digitaler Euro' gestartet. Nach zwei Jahren Untersuchungsphase steckt die EZB nun in der Vorbereitungsphase - was jedoch noch nicht bedeutet, dass der digitale Euro auch tatsächlich kommen wird.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Russische Luftangriffe auf die Ukraine: Charkiw unter BeschussDie ostukrainische Großstadt steht unter Dauerbeschuss. Die Menschen beginnen, Charkiw zu verlassen.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Paris: Spitzturm steht wieder auf der Kathedrale Notre-DameVier Jahre nach dem Brand steht der Spitzturm wieder auf der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Die Einweihung ist für Dezember 2024 geplant.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »