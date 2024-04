Beschuldigte frühere RAF-Terroristin: Klette bleibt in Isolationshaft

Ein Gericht bestätigt die Haftbedingungen für die beschuldigte frühere RAF - Terroristin Daniela Klette. Ihre Verteidiger kritisieren diese scharf. Unter schärfsten Haftbedingungen: Daniela Klette sitzt in der JVA Vechta in U-Haft.

