Beschäftigungswachstum in den USA stärker als erwartet

Das Beschäftigungswachstum in den USA hat sich im März entgegen den Erwartungen verstärkt. Wie das US- Arbeitsministerium mitteilte, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 303.000 zusätzliche Stellen . Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 200.000 Jobs erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden zudem kumuliert um 22.000 Jobs nach oben revidiert. Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank wie erwartet auf 3,8 (3,9) Prozent. Die Erwerbsquote stieg auf 62,7 (62,5) Prozent.

Die US-Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,35 Prozent oder 0,12 US-Dollar auf 34,69 Dollar. Im Jahresvergleich sie um 4,1 Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 4,1 Prozent erwartet. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden stieg um 0,1 auf 34,4 Stunden

