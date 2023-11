Beschäftigte von Airbus Defence and Space demonstrieren für Zukunftssicherheit

Die Angestellten haben am Dienstag gefordert, dass die Bundesregierung deutsche und europäische Rüstungsgüter kauft - und nicht aus den USA. Am Rand der Kundgebung gab es auch kritische Beobachter.Vor dem Airbus-Haupteingang in der Bremer Airport-Stadt haben Beschäftigte der Sparte Defence and Space am Dienstag demonstriert und Zukunftssicherheit für ihre Arbeitsplätze gefordert.

"Wir stehen hier, weil wir die militärische Luftfahrt sichern wollen", sagte Manuel Brümmer, Gewerkschaftssekretär bei der Ende 2028 werde das Projekt des Transportfliegers A400M voraussichtlich auslaufen. Dadurch seien die 1200 Arbeitsplätze bei der Airbus-Tochter"Defence and Space" mittel- und langfristig gefährdet, so Brümmer weiter. Es sei ungewöhnlich, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer so an einem Strang ziehen, sagt der Gewerkschaftssekretär, das mache deutlich, wie wichtig das Anliegen sei. Ute Buggeln, Geschäftsführerin der IG-Metall Bremen, sagte:"Betrifft es einen, betrifft es alle

:

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

NWNEWS: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDer ukrainische Präsident stellt die Bevölkerung auf mehr russische Angriffe im Winter ein. In einem Nachbarland beginnt derweil das Training ukrainischer Piloten an US-Kampfjets. Der Überblick.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Klotter: Die Datenflut aus den USA hält die Märkte in AtemSo traden Profis: Über das Zusammenspiel der Sektoren und die Trading-Strategie, die dahinter steckt. Jetzt Stefan Klotters neuen Report lesen! https://tinyurl.com/bdz53s6a CPI, PPI, Arbeitsmarkt - die

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Die meistgehandelten Produkte: Beim DAX® und dem NASDAQ-100® sind die Anleger positiv gestimmt.Nachdem die amerikanische Ratingagentur Moody's ihren US-Ratingausblick am Freitagabend auf negativ geändert hat, startete der DAX® nur moderat in den Tag. Der Leitzins gewann bis zum Mittag 0,44% und

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

EXPRESS24: Die dunkle Seite von 'Barbenheimer': Das sind die Heimkino-Highlights der Woche„Oppenheimer“, „Blue Beetle“ und „Mein fabelhaftes Verbrechen“: Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. November (vorläufige Fassung)DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. November (vorläufige Fassung)===*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »