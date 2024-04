Berufungsprozess nach tödlichem Verkehrsunfall gestartet

Nach einem Sommerfest kommt es zu einem Verkehrsunfall , bei dem eine Frau stirbt. Der Fahrer wird verurteilt. Nun ist ein Berufungsprozess gestartet. Der Fall wird aber nicht gänzlich neu aufgerollt. Berufungsprozess

eingeräumt, vor dem Unfall Alkohol konsumiert zu haben. Er habe während der Party zwei Whiskey-Colas getrunken, sagte der 21-Jährige am Dienstag zu Beginn der Verhandlung vor dem Landgericht Rostock. Während der Verhandlung in erster Instanz hatte er den bei ihm nachgewiesen Alkohol noch mit der Nutzung eines Mundsprays erklärt. Es habe sich dabei um eine Ausrede gehandelt, sagte er nun. Er sei zu feige gewesen, den Alkoholkonsum zuzugeben. Als Fahranfänger unter 21 Jahren hätte er damals gar keinen Alkohol trinken dürfen, sagte am Dienstag der Vorsitzende Richter.

Vom größten Fehler seines Lebens sprach der Angeklagte am Dienstag. "Ich habe anderen Leid zugefügt." Dieses sei nicht wieder gutzumachen. Er wünsche, er könnte es rückgängig machen. Das Rostocker Amtsgericht hatte den jungen Mann Ende Juni vorigen Jahres wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Zusätzlich wurde eine Sperre verhängt, durch die der Angeklagte erst nach drei Jahren wieder eine Fahrerlaubnis bekommen kann. Dagegen gingen der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft in Berufung.

Berufungsprozess Verkehrsunfall Todesfall Alkoholkonsum Fahrer

