Bernd Diener gewinnt das Sandbahnrennen in Lübbenau

Bernd Diener sicherte sich am 1. Mai in Lübbenau den Goldhelm des ADMV. Der 57-jährige Gengenbacher gewann das traditionelle Sandbahnrennen vor Christian Hülshorst und Kai Dorenkamp. Das Wetter war gut in Lübbenau/Spreewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg, aber die Bahnverhältnisse für das Lübbenauer Sandbahnrennen waren schwierig.

Der MSC «Jugend» Lübbenau hatte im Vorfeld der Traditionsveranstaltung einige Tonnen Split auf die Bahn aufgebracht und die hatten sich mehr schlecht als recht mit dem Untergrund verbunden. Das Training der Internationalen Lizenzklasse wurde nach einer Fahrerbesprechung nach hinten verschoben und die B-Lizenzler, B-Seitenwagen und Quads absolvierten zuerst ihre Vorläufe, dann folgten die I-Solisten. «Als wir dann unser Training fuhren, waren die ersten Runden ok, aber dann wurde es immer schlechter», sagte Christian Hülshorst später

