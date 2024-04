Berlins Innenverwaltung erarbeitet neues Rettungsdienstgesetz

Damit der Rettungswagen wieder schneller kommt: Berlin s Innenverwaltung erarbeitet ein neues Rettungsdienstgesetz . Noch in diesem Jahr soll es beschlossen werden.Ausnahmezustand, weil zu wenige Rettungswagen frei sind: Das scheint in Berlin inzwischen der Normalzustand zu sein. Der Rettungsdienst der Feuerwehr arbeitet am Limit, und es wird immer schlimmer – oder doch nicht? Zumindest herrscht in der CDU-SPD-Koalition Hoffnung.

Im Februar 2023 erließ die Innenverwaltung eine sogenannte Verordnung, nach der vom Rettungsdienstgesetz abgewichen werden kann. Somit können RTW auch komplett mit Rettungssanitätern besetzt werden, die nicht die höhere Qualifikation eines Notfallsanitäters haben. Diese können ausrücken, um Patienten mit oberflächlichen Verletzungen zu transportieren.

Obwohl durch die Anwendung der Abweichverordnung die Besatzungen von Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeugen reduziert oder Fahrzeuge unbesetzt waren, verbesserte sich laut Kleist auch dort die Hilfsfrist bei Bränden leicht. Der Grund sei, dass die LHF weniger Einsätze als „First Responder“ fahren mussten. Tatsächlich mussten in der Vergangenheit sogar Drehleitern zur Ersten Hilfe ausrücken.

