Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister äußert Verständnis für Kritik an Corona-Maßnahmen

In der Debatte über eine Aufarbeitung der Pandemie -Zeit zeigt Berlin s ehemaliger Regierender Bürgermeister Michael Müller Verständnis für Kritik an den Corona-Maßnahmen.

Im rbb24 Inforadio sagte Müller am Montag, dass mit einem anderen Auftreten etwa die Debatte über eine Impfpflicht anders verlaufen wäre:"Ich glaube, mit einer klaren Kommunikation von Anfang an - in die eine oder andere Richtung - hätte man das auffangen können." Aus heutiger Sicht hätte man außerdem noch intensiver mit anderen wissenschaftlichen Institutionen und Experten sprechen müssen, ergänzte Müller - jenseits von Virologen und Epidemiologen:"Die waren natürlich die wichtigsten Berater für uns, um einzuschätzen, was auf uns zukommt. Aber die Folgen kommen ja aus anderen Bereichen. Da kann und muss man sich intensiver beraten lassen.

Bei allen schwierigen Situationen in der Corona-Zeit habe der Gesundheitsschutz immer im Mittelpunkt aller Entscheidungen gestanden, ergänzte Müller.rbb24 InforadioOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5757142Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis RiedlDer kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis RiedlJetzt hier klicken

Berlin Pandemie Corona-Maßnahmen Kritik Impfpflicht Kommunikation Wissenschaftliche Institutionen Gesundheitsschutz

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Michael Müller zeigt Verständnis für Kritik an Corona-MaßnahmenZu der damaligen Corona-Politik meldet sich Michael Müller zu Wort. Aus heutiger Sicht hätte man intensiver mit anderen wissenschaftlichen Institutionen und Experten sprechen müssen, so der ehemalige Regierende Bürgermeister.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Michael Müller zeigt Verständnis für Kritik an Corona-MaßnahmenBerlin - In der Debatte über eine Aufarbeitung der Pandemie-Zeit zeigt Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Verständnis für Kritik an den Corona-Maßnahmen. Mit einem anderen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Michael Müller zeigt Verständnis für Kritik an Corona-MaßnahmenBerlin (ots) In der Debatte über eine Aufarbeitung der Pandemie-Zeit zeigt Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Ve

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Hamann erklärt Tuchel-Kritik und äußert VerständnisDer Sky-Experte blickt auf die Kritik am Bayern-Trainer zurück und springt ihm in einem Punkt zur Seite.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Kritik an Paderborner Verwaltung: Nicht mal ein Drittel der Imok-Maßnahmen umgesetzt2023 sollte die Stadt Paderborn 36 Maßnahmen als Teil des Integrierten Mobilitätskonzepts umsetzen. Davon sind aber nur zehn umgesetzt. Dafür gibt es Kritik.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Nach Explosion mit Toten in Italien wächst Kritik: „Keine Maßnahmen zur Sicherheit ergriffen“Tragisches Unglück in Italien: Bei einer schweren Explosion in einem Wasserkraftwerk am Suviana-Stausee sind mindestens drei Arbeiter ums Leben gekommen. Noch immer werden vier Beschäftigte vermisst. Die Explosion geschah während Arbeiten an einer Turbine.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »