Berliner Tierpark: Segelohren-Nachwuchs bei den Karabaus

Das Kerabaus ist die Haustierform des Asiatischen Wasserbüffels. Die bis zu eine Tonne schweren Tiere leben in Asien, Japan, Indien, China und Indonesien. Der Tierpark hält sie seit 1956.Die Rinder werden bis zu 1,80 Meter groß.

Die weiblichen Tiere sind 300 bis 340 Tiere lang trächtig, bis das Jungtier geboren wird.

