Berliner SPD verschickt Briefwahlunterlagen für Mitgliederbefragung

Die Berliner SPD hat die Briefwahlunterlagen für die Mitgliederbefragung zur künftigen Doppelspitze verschickt. Die Mitgliederbefragung startet an diesem Samstag (6. April) und läuft bis zum 19. April.

Alle Berliner SPD-Mitglieder können per Briefwahl oder online abstimmen.

SPD-Mitgliederbefragung zum Landesvorsitz in BerlinBei der Mitgliederbefragung zu dem kommenden Landesvorsitz sind genau 18.042 Berliner SPD-Mitglieder stimmberechtigt. Die Mitgliederbefragung läuft vom 6. April bis zum 19. April. Das Sieger-Duo muss anschließend noch offiziell von den Delegierten auf dem SPD-Parteitag am 25. Mai gewählt werden.

