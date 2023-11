Berliner Busverkehr reduziert Fahrplanleistung um 5,8 Millionen Kilometer

Wie das Unternehmen bekannt gab, kommen zu der bereits aktuell bestehenden Reduzierung des regulären Fahrplans um 2,5 Prozent der gefahrenen Kilometer nochmals 3,5 Prozent Rücknahme hinzu. Aufs kommende Jahr gesehen reduziert sich die Leistung des Berliner Busverkehrs damit um rund 5,8 Millionen Kilometer. „Wir kommen unserem eigenen Anspruch, was die Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit bei den Busfahrten betrifft, nicht nach.

Das ist keine schöne Situation für unsere Fahrgäste und schmerzt mich auch persönlich sehr", sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt. Die Änderungen sollen mit dem geplanten Fahrplanwechsel am 10. Dezember in Kraft treten. Welche Auswirkungen die Maßnahme auf die einzelnen Linien habe, konnte die BVG noch nicht mitteilen. Dazu liefen noch die Diskussionen. Erst zum Monatswechsel will das Unternehmen liniengenau erklären, inwiefern sich das Angebot reduzier

ZDFHEUTE: Geheime Millionen für den Erfolg von ChelseaAbramowitsch hat beim FC Chelsea offenbar jahrelang heimlich Millionen für Transfers gezahlt. Einzelne Fälle hat der Klub bereits 'proaktiv bei Fußballaufsichtsbehörden' angezeigt.

TAZGEZWİTSCHER: Überlastete Berliner Jugendhilfe: Jugendamt kapituliertAn der Tür des Jugendamts in der Planetenstraße in Neukölln hängt ein Zettel mit einer knappen Information, die weitreichende Folgen hat: Das Team 1 des Regionalen Sozialpädagogischen Dienstes, kurz RSD, ist „für längere Zeit“ nicht besetzt, steht dort.

NDR: Theaterneubau: Mehrheit der Bürgerschaft stimmt für Kosten von 208 Millionen EuroEine Mehrheit der Bürgerschaft hat einem Grundsatzbeschluss zur Realisierung des Theaterneubaus zugestimmt. Der Neubau darf mindestens 208 Millionen Euro kosten und beinhaltet auch weitere Millionen für die technische Ausstattung und Betriebskosten. Die finale Investitionsentscheidung ist gefallen.

BERLİNERZEİTUNG: – An der Urania: „Ikone der Berliner Architektur droht verloren zu gehen“Ein zwölfgeschossiges Bürogebäude am Eingang zur City West soll abgerissen werden. Das stößt auf Protest. Eine Initiative startet eine Online-Petition für den Erhalt. Berlin UPaulBerlin

MORGENPOST: U-und S-Bahn Berlin: Diese 10 Typen nerven am meisten in der proppenvollen BahnRücksichtslose Rammböcke, Taschen-Egoisten, wandelnde Lautsprecher, Abhuster: Das sind die nervigsten Nutzer im Berliner Nahverkehr.

TAZGEZWİTSCHER: Finanzierung des BAMF: 87 Millionen zu wenig für Asyl-ITDas Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) soll für das kommende Jahr rund 70 Millionen Euro bei IT-Projekten kürzen. Statt dem von der Behörde angemeldeten Finanzbedarf von 124,8 Millionen soll sie nach dem Willen des Bundesinnenministeriums nur 37,8 Millionen Euro für die entsprechenden Bereiche ausgeben dürfen.

