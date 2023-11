Berliner Bahn-Netz im Immobilien-Preischeck: Rund um die Ringbahn bis zu 1.800 Euro pro Quadratmeter weniger

- Höchstpreise in Mitte: Unter den Linden (8.514 Euro pro m²), Friedrichstraße (7.339 Euro) und Brandenburger Tor (7.333 Euro) - Große Unterschiede: Mittlerer Quadratmeterpreis in Unter den Linden (8.514 Euro) mehr als dreifach so teuer wie in Bernau (2.600 Euro) am Ende der S2

Das Phänomen zeigt sich auch andernorts in Berlin: Rund um die Yorckstraße in Schöneberg wird der Quadratmeter für 5.540 Euro angeboten. Am Südkreuz fällt der Preis auf 5.093 Euro und nur eine Station mit der S2 stadtauswärts am Priesterweg, obwohl ebenfalls noch im Bezirk Schöneberg, sinkt der Preis auf 4.384 Euro.

Durch die große Ausdehnung des Berliner S-Bahn-Netzes bis weit ins Brandenburger Umland ergeben sich auch massive Preisunterschiede: Die günstigsten Immobilienpreise im Schienennetz der BVG finden sich in Bernau am Ende der S2. Dort wird der Quadratmeter im Mittel für 2.600 Euro angeboten.

Eine Karte mit den Immobilienpreisen an ausgewählten Stationen steht hier zum Download bereit. (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2023/2023_11_02_Karte_Stationen_Berlin_Kauf.pdf)

