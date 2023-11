Berlin steigt in deutsche Olympiabewerbung ein. Gemeinsam mit 4 weiteren Städten sollen die Spiele 2036 oder 2040 in Deutschland stattfinden. Neue Stadien soll es dafür nicht geben. Der Senat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, sich im Rahmen einer nationalen Bewerbung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) um die Ausrichtung der Spiele zu bewerben. Die Stadt sei nicht der Veranstalter, das sei der DOSB, der Dachverband der deutschen Sportverbände.

Wegner und Sportsenatorin Iris Spranger äußerten eine klare Präferenz für das Datum 2036

:

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

