Berlin plant den Testbetrieb einer Magnetschwebebahn

In Berlin soll der Betrieb einer Magnetschwebebahn getestet werden. Darauf hat sich die schwarz-rote Koalition verständigt. Der CDU-Fraktionschef rechnet mit Kosten von rund 80 Millionen Euro - und betont, dass die Strecke nicht wieder abgebaut wird. In Berlin soll eine fünf bis sieben Kilometer lange Teststrecke für eine Magnetschwebebahn gebaut werden. Das sagte CDU-Fraktionschef Dirk Stettner. Einen Termin für den Baubeginn nannte er nicht.

Auch eine Festlegung für den Streckenverlauf gibt es noch nicht, wie Stettner am Montagabend in der rbb24 Abendschau sagte. "Wir wollen eine gute Pilotstrecke heraussuchen, die auch Sinn macht, die natürlich dann auch bleibt und nicht nur als Teststrecke wieder abgebaut wird", betonte der CDU-Fraktionschef. Es gebe dazu bereits viele Ideen.Die CDU möchte Berlin eine Magnetschwebebahn bescheren. Ihr verkehrspolitischer Sprecher schreibt ihr eine Vorreiter-Rolle zu. Experten bezweifeln, dass die Stadt sie benötigt und Umweltschützer, dass sie zum Klimaschutz beiträgt.





