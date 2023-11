Berlin könnte Schauplatz für NFL-Spiele werden

Die US-amerikanische National Football League (NFL) hat gerade zwei reguläre Saison-Spiele in Frankfurt am Main ausgetragen - und plant auch in Zukunft Partien in Deutschland. Ab 2026 könnte auch Berlin zum Zug kommen. Berlin könnte schon bald Schauplatz für reguläre Saison-Spiele der National Football League (NFL) werden. Das hat die zuständige Senatsverwaltung für Inneres und Sport dem rbb bestätigt.

'Wir stehen im Austausch mit der NFL über die mögliche Ausrichtung von NFL-Spielen in der Sportmetropole Berlin', sagte Sprecherin Sabine Beikler auf Anfrage. Eine konkrete Zeitplanung gibt es nach ihren Worten noch nicht. Aber möglicherweise könnte es 2026 losgehen. Der überragende Quarterback Jaylon Henderson hat die Potsdam Royals zur ersten deutschen Meisterschaft im American Football geführt. Das Team hat sich damit für die Finalniederlage im letzten Jahr revanchiert. Bis dahin teilen sich noch München und Frankfurt am Main das Recht, Spiele der US-amerikanischen Liga ausrichten zu dürfen. Die Expansion der NFL nach Deutschland hatte im vorigen Jahr begonne





rbb24 » / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NFL: Die Geldstrafen der 32 NFL-Teams - die Unterschiede sind großDie NFL-Teams mussten bereits ordentlich Geld abführen. ran nennt die Strafen aller NFL-Teams

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL in Frankfurt: So feiern die deutschen Fans die Chiefs und die DolphinsBeim überhaupt erst zweiten NFL-Spiel auf deutschem Boden spielten die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Frankfurt. So haben die deutschen Fans die Atmosphäre erlebt.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

NFL in Frankfurt: Was die Spiele in Deutschland für US-Fans bedeutenDie NFL ist in diesem Jahr für zwei Spiele auch in Deutschland zu Gast. Wie aber sehen US-amerikanische Fans die Auslandsreisen und die Internationalisierung der NFL?

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

NFL in Frankfurt: Was die Spiele in Deutschland für Fans in den USA bedeutenDie NFL ist in diesem Jahr für zwei Spiele auch in Deutschland zu Gast. Wie aber sehen US-amerikanische Fans die Auslandsreisen und die Internationalisierung der NFL?

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Achtung, heute beginnen die NFL-Spiele eine Stunde früher!Aufgrund der Zeitumstellung in Deutschland starten die Spiele am Sonntag eine Stunde früher als gewohnt. Die Begegnungen im späteren Slot beginnen um 21:05 Uhr und die Spiele, die normalerweise um 22:25 Uhr starten, beginnen um 21:25 Uhr.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NFL-Saison 23/24: Welche Sender übertragen die Spiele?Die Übertragungsrechte für die NFL-Saison 23/24 haben sich geändert. Erfahren Sie hier, welche Sender die Spiele zeigen und ob sie auch im Free-TV zu sehen sind.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »