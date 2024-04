Berlin erlebt den mildesten März seit Messbeginn

In Berlin ist im März ein neuer Temperaturrekord gemessen worden. Zudem zeigte sich in der Bundeshauptstadt am längsten die Sonne. Diese Bilanz konnte offenbar auch nicht der Saharastaub trüben. Die Temperaturen stiegen im vergangenen Monat im Durchschnitt auf 8,2 Grad - ein Temperaturrekord, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. Auch deutschlandweit war es der wärmste Monat seit 1881.

Die Temperaturen lagen in Berlin ganze 4,2 Grad über dem vieljährigen Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961-1990. 158 Stunden zeigte sich die Sonne über der Bundeshauptstadt. Der langjährige Mittelwert liegt bei 121 Stunden. Dafür war es trotz bedeutender Niederschläge zu Beginn des kalendarischen Frühlings vergleichsweise trocken: Es regnete 32 Liter pro Quadratmeter, 5 Liter weniger als in der Vergleichsperiode 1961 bis 1990

