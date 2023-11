Berlin'de Kütüphane Yerleşkesi İçin Karar Verilecek

Spring jetzt, Berlin! Es ist die beste Idee für die Liegenschaft im Herzen der Stadt. Die Zentral- und Landesbibliothek will das Q207 übernehmen. Ein Gastbeitrag.wird in den kommenden Tagen eine historische Entscheidung getroffen. Wahlweise eine bibliothekspolitische oder eine stadtentwicklungspolitische. Oder eigentlich beides.

In der Stadt wird seit Ende August über den Vorschlag des Kultursenators Joe Chialo diskutiert, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) im Q207 genannten Komplex in derbekannt. Die ZLB ist seit Jahrzehnten auf zwei baulich marode und strukturell ungenügende Standorte in Mitte und Kreuzberg aufgeteilt, wo sie nur lächerlich wenig Publikumsfläche anbieten kann – einer Zentralbibliothek dieser Stadt total unwürdig, einerübrigens auch. Bei letzterer kommen noch die desaströs kulturgutgefährdenden Zustände der derzeitigen Magazine hinzu. Aber darüber ist in den vergangenen Monaten so viel geschrieben worden, dass es hier nicht wiederholt werden sol





berlinerzeitung » / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Droht Union SO ein Absturz?Berlin, Berlin, der Abstiegskampf steigt in Berlin!

Herkunft: bzberlin - 🏆 72. / 59 Weiterlesen »

Campus Berlin als Aussteller auf der Einstieg Berlin 2023 / Berufsorientierung kompakt in der Arena BerlinBerlin (ots) - Um Jugendlichen bei der Berufswahl zu helfen, ist das Oberstufenzentrum (OSZ) Campus Berlin zum dritten Mal in Folge auf der Berufsorientierungsmesse Einstieg Berlin am 17. & 18. November

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Sammlung eines Kochlebens: 6000 Kochbücher aus Eckart Witzigmanns Bestand gehen an die Sächsische LandesbibliothekSeit den 1970ern arbeitete der Koch an seiner kulinarischen Bibiliothek. Als neues Kernstück des Deutschen Archivs der Kulinarik soll sie der Forschung dienen.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Klimaaktivisten blockieren mehrere Straßen in BerlinAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: DWD-Bilanz: Oktober-Wetter in Berlin zu mild und zu nassAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Seit Hamas-Angriff rund 370 Verdächtige in Berlin ermitteltAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »