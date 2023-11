Berlin & Brandenburg: Fußgängerin von Tram erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Den Angaben zufolge erlitt die Fußgängerin dabei innere Verletzungen sowie Kopfverletzungen. Ob die Frau durch den Unfall unter die Tram geriet, ist bislang nicht bekannt. Rettungskräfte bargen die 49-Jährige und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar. Die Torstraße wurde für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

